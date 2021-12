Laura Dahlmeier/Florian Graf gewannen 2013 den Team-Wettkampf. Kati Wilhelm siegte 2009 an der Seite des Österreichers Christoph Sumann.

Beim DSV-Team fehlen bei der Sonderausgabe am Dienstag (ab 18:15 Uhr) in Ruhpolding die verletzten Franziska Preuß und die angeschlagene Denise Herrmann. Titelverteidiger ist das russische Duo Evgeniia Burtasova und Matvey Eliseev. Die bekanntesten Namen im Feld der zehn gemischten Teams sind Einzel-Weltmeisterin Marketa Davidova aus Tschechien und die Österreicherin Lisa Hauser.

Die World Team Challenge mit Massenstart und Verfolgung wurde wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Winter kurzfristig von der Arena auf Schalke nach Ruhpolding verlegt. Das Rennen muss aber erneut ohne Zuschauer auskommen.

"Wir hatten uns alle darauf gefreut, in diesem Winter wieder nach Schalke zu kommen", sagte Präsident Franz Steinle vom Deutschen Skiverband (DSV): "Aber ich bin wirklich überaus dankbar, dass die Biathlon World Team Challenge noch einmal als Sonderausgabe in Ruhpolding stattfinden kann."

Im Biathlon-Weltcup geht es vom am 6. bis 9. Januar in Oberhof weiter. Danach folgt ab 12. Januar der Weltcup in Ruhpolding.

