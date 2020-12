Für das deutsche Team waren neben Herrmann Vannessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß an den Start gegangen. Das derzeit dominierende schwedische Team beendete damit auch die beeindruckende Siegesserie der diesmal enttäuschenden Norwegerinnen, die in der vergangenen Saison in allen sechs Rennen triumphiert hatten. Den letzten deutschen Staffel-Erfolg bei den Frauen hatte es am 8. Februar 2019 in Canmore gegeben.