Arnd Peiffer landete mit zwei Schießfehlern auf dem 22. Rang. Auch die Franzosen zeigten erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung. Neben Fourcade und Fillon Maillet auf eins und zwei, liefen mit Simon Desthieux und Florent Claude zwei weitere in die Top 10.

Für Fourcade war es der dritte Erfolg in Serie. In Abwesenheit von Überflieger Johannes Thingnes Bö (Norwegen), der am Dienstag erstmals Vater geworden war, war es für den fünfmaligen Olympiasieger der 76. Weltcupsieg seiner Karriere. Fourcades zweitplatzierter Landsmann Quentin Fillon Maillet (0 Strafrunden) lag 8,9 Sekunden vor Doll.

"Man kann schon sagen, dass es ziemlich perfekt gelaufen ist", sagte Doll nach dem zehnten Podestplatz seiner Karriere im "ZDF":

" Wenn ich auf ganz hohem Niveau motze, war ich am Schießstand zu langsam. Da wäre Potenzial drin gewesen. "

Die DSV-Männer bestätigten damit ihre gute Form seit dem Jahreswechsel. In der Vorwoche bei den Heimrennen in Oberhof hatten Johannes Kühn (Reit im Winkl) im Sprint und die Staffel dritte Plätze geholt, im Massenstart wurde Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) Zweiter. Nawrath knackte mit seinem siebten Platz auch die WM-Norm für Antholz.

(mit SID)