Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag bekannt. Demnach verpasst Simon Schempp die EM (24. bis 31. Januar) aufgrund eines grippalen Infekts. Dasselbe Schicksal ereilt auch Anna Weidel. Die 24-Jährige, die am vergangenen Wochenende im IBU-Cup Zweite im verkürzten Einzelwettkampf über 12,5 km wurde, wird ebenfalls wegen einer Grippe nicht nach Polen reisen.

Damit wird Schempp in dieser Saison bei keinem Biathlon-Großereignis dabei sein. Eine WM-Teilnahme war bereits Mitte Januar passé, nachdem er bei seinem Weltcup-Comeback in Oberhof nur 58. im Sprint und 45. in der Verfolgung wurde, obwohl ihm jeweils nur ein Fehler am Schießstand unterlief. Besonders läuferisch konnte er nicht mit der Weltelite mithalten.