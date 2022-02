"Ich komme aus der Wüste in Westaustralien und bin vor ein paar Jahren nach Melbourne gezogen. Das war das kälteste Wetter, das ich je erlebt habe", erklärte Reddingius auf einer Pressekonferenz.

"Ich habe neulich mit meinem Vater gesprochen, der immer noch dort lebt, wo ich aufgewachsen bin, in einer kleinen Stadt mit nur etwa 700 Einwohnern. Er fragte: 'Wie hoch ist die Temperatur dort?', ich antwortete, es sind rund minus fünf Grad. Er entgegnete, hier habe es 42 Grad Celsius."

Der australische Bobverband wurde auf die Siebenkämpferin Reddingius aufmerksam. Sie hätte das Talent und den Körperbau für diesen Sport, auch wenn sie mit dem Schnee nicht vertraut ist, hieß es.

Die 30-Jährige ergriff die Gelegenheit: "Ich beschloss, nachdem ich finanziell dazu in der Lage war, es zu versuchen. Infolge der langen Lockdowns konnte ich eine Menge Geld beiseitelegen. Ich ging nach Amerika und absolvierte dort einige Trainingslager", erklärte die Bobfahrerin.

"Dann haben wir die Vorsaison in Europa absolviert und alle Strecken dort kennengelernt. Von da an ging es Schlag auf Schlag. So wurde ich bekannter, auch auf Social Media", wird Reddingius bei "Reuters" zitiert. Jetzt, da sie es zu den Olympischen Spielen geschafft hat, will sie nicht einfach nur mitmachen.

"Ich konzentriere mich nicht unbedingt auf das, was ich tue - ich will einfach nur mein Bestes geben, und zwar mit der besten Einstellung, die ich haben kann", erklärte Reddingius.

