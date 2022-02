Ein italienisches Duo war 2018 in Pyeongchang bei der Mixed-Premiere nicht dabei gewesen, Skaslien/Nedregotten hatten vor vier Jahren Bronze gewonnen.

Im kleinen Finale setzte sich diesmal Schweden durch. Almida de Val und Oskar Eriksson schlugen vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach Großbritannien (Jennifer Dodds/Bruce Mouat) 9:3.

Schweden war am Montag im Halbfinale klar an Italien gescheitert (1:8), das britische Duo aus Schottland an Norwegen (5:6). Titelverteidiger Kanada hatte die Runde der letzten Vier durch eine Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Italien (7:8) verpasst.

Auch die Schweiz, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, schied aus. Deutschland hat sich für keinen der drei Curling-Wettbewerbe in Peking qualifiziert.

(SID)

