Am vierten Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking werden zehn Titel vergeben.

Aus deutscher Sicht stehen am Dienstag unter anderem die Biathleten im Zentrum des Interesses. Für den Einzel-Wettbewerb über 20 km sind Benedikt Doll, Erik Lesser, Johannes Kühn und Roman Rees gesetzt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Männer nach dem Einzel-Gold von Denise Herrmann nachlegen können.

Ein weiteres Highlight des Tages ist der Sprint im Freistil der Männer. Die Langlauf-Fans schauen gespannt auf den Norweger Johannes Hosflot Kläbo, der sich beim Skiathlon am vergangenen Sonntag nicht in gewohnter Form präsentierte. Als 40. war der Superstar weit von den Podestplätzen entfernt . Der Fokus liegt nun auf seiner Paradedisziplin, dem Sprint. Kläbo gilt als Topfavorit.

Im Rodeln der Damen stehen die deutschen Chancen auf Gold exzellent. Natalie Geisenberger führt nach zwei starken Läufen das Klassement an, Teamkollegin Anna Berreiter liegt mit 0,208 Sekunden Rückstand überraschend auf Silberkurs.

Eurosport.de blickt auf den Olympia-Dienstag voraus:

Olympia am Dienstag: Deutsche Athleten im Fokus

Nach der überragenden Gold-Vorstellung von Denise Herrmann sind nun die Männer gefragt. Topfavoriten mögen andere sein, doch vor allem Benedikt Doll ist an einem guten Tag alles zuzutrauen - auch der Olympiasieg.

Favoriten zu benennen, ist im Biathlon immer schwer, in jedem Fall ist aber mit den Norwegern um Tarjei Bö und Sturla Holm Lægreid zu rechnen, die aktuell Platz eins und zwei in der Disziplinwertung des Einzel-Weltcups belegen.

Spannend wird auch die Frage, was Johannes Thinges Bö, der in dieser Saison große Probleme im Schießen hat, zu leisten imstande ist. Auch die Franzosen Simon Desthieux und Quentin Fillon Maillet sind in der Form, um sich eine Medaille zu schnappen.

In Führung liegt Natalie Geisenberger vor Landsfrau Anna Berreiter und der Russin Tatyana Ivanova. Favoritin Julia Taubitz ist nach einem sensationellen ersten Lauf mit Bahnrekord im zweiten Lauf gestürzt.

Olympia 2022: Superstars to watch

Beim Ski Alpin gehen die Männer im Super-G an den Start. Ski-Fans müssen dafür früh aufstehen. Um 4:00 Uhr geht das Rennen los. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat mit drei Siegen aus den vergangenen vier Rennen die besten Chancen auf den Sieg - und auch im Training in Peking gehörte Kilde zu den Schnellsten.

Marco Odermatt aus der Schweiz gilt ebenfalls als Favorit. Der aktuell Weltcupführende ist in Bestform. Als Dritter in der Weltcup- sowie auch Super-G-Gesamtwertung ist Matthias Mayer aus Österreich ein weitere heißer Medaillenanwärter.

Für das Team Deutschland gehen Romed Baumann, Joseph Ferstl und Simon Jocher an den Start. Auch die Drei haben gute Chancen auf ein Top-Resultat.

Olympia 2022: Entscheidungen am Dienstag

Zehn Medaillenentscheidungen stehen an.

Die erste Goldmedaille des Tages wird im Freestyle-Big-Air der Frauen vergeben. Möglicherweise gibt es einen Heimsieg, denn Eileen Gu aus China gehört zu den Favoritinnen.

Im Langlauf stehen die Sprints der Frauen und Männer im Freistil auf dem Plan. Als Topfavorit bei den Männern gelten der Norweger Johannes Hosflot Kläbo, Richard Jouve aus Frankreich und Alexander Terentev aus Russland. Bei den Damen sind die Russin Natalia Nepryaeva, Ebba Andersson aus Schweden und Jessie Diggins aus den USA die aussichtsreiichsten Medaillenkandidatinnen.

Aus Deutschland gehen bei den Damen Pia Fink, Coletta Rydzek, Victoria Carl und Sofie Krehl an den Start. Bei den Herren ist mit Janosch Brugger nur ein deutscher Athlet dabei.

Beim Eisschnelllauf geht es für die Männer über die 1500 m im National Speed Skating Oval um alles. Mit dabei der Olympiasieger von 2018, Kjeld Nuis aus den Niederlanden.

Der alpine Höhepunkt des Tages ist der Super-G der Männer. Die Ski-Nation Schweiz hofft nach Abfahrts-Gold für Beat Feuz auf den nächsten Streich - denn Marco Odermatt gehört zu den heißesten Titelanwärtern im Super-G.

Im Curling spielen die Mixed-Teams aus Schweden und Großbritannien um die Bronzemedaille. Später kämpfen Italien und Norwegen um den Olympiasieg.

Die Finals im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen und Snowboarder stehen ebenfalls auf dem Plan. Die Bronzemedaillengewinnerin von 2018, Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen, sowie der Weltcupführende Stefan Baumeister gehören zu den Anwärtern auf Edelmetall.

Im Rodeln der Frauen wiederum winkt Deutschland der Doppelsieg. Natalie Geisenberger führt bei Halbzeit, also nach zwei von vier Läufen, vor DSV-Teamkollegin Anna Berreiter.

Im Biathlon steht derweil das längste Rennen an. Im Einzel der Männer über 20 Kilometer ist eine perfekte Renneinteilung gefragt.

Olympia am Dienstag im TV

Eurosport überträgt am Dienstag, 8. Februar, die olympischen Winterspiele in Peking 2022 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+

