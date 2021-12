Die Darts-WM im Alexandra Palace in London beginnt am Mittwoch, 15. Dezember 2021 und endet am Montag, 3. Januar.

Als Titelverteidiger geht der Waliser Gerwyn Price an den Start. Im Vorjahr besiegte er im Finale im Ally Pally Gary Anderson aus Schottland.

Mit von der Partie sind auch vier deutsche Teilnehmer. Gabriel Clemens, Florian Hempel, Fabian Schmutzler und Martin Schindler haben sich qualifiziert.

Hier gibt es alle Informationen zur Darts-WM 2022.

Darts-WM 2022 live im TV

Sport1 überträgt die Darts-WM live im TV. Los geht es am 15. Dezember. Das Turnier dauert bis zum 3. Januar.

Darts-WM 2022 im Livestream

DAZN bietet einen Livestream zu allen Matches der Darts-WM im "Ally Pally" in London an. Sport1 zeigt die Matches, die im TV übertragen werden, auch im Livestream.

Darts-WM 2022 bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet von der Darts-WM in London. Hier erhaltet ihr alle News rund um den Dartsport

