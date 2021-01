Für die einen ist er der nächste Draisaitl, für die anderen das Versprechen auf eine goldene Zukunft beim schlechtesten Klub der vergangenen Jahre: Der Hype um Tim Stützle im Eishockey-Mutterland Kanada ist groß. An seinem 19. Geburtstag am Freitag gibt der Ex-Mannheimer bei seinem NHL-Debüt für die Ottawa Senators einen ersten Vorgeschmack auf das, was kommen soll.