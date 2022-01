Seit 2019 steht Jake Chelios beim chinesischen KHL-Klub Kunlun Red Star unter Vertrag und erfüllt damit die Voraussetzungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), um für China zu starten.

Laut Regeln des Eishockey-Weltverbandes IIHF sind eigentlich vier Jahre Spielpraxis in dem Land notwendig, dessen Staatsangehörigkeit ein Akteur annimmt. Für Olympia wurden die Bestimmungen an die IOC-Statuten angepasst. Bei einer WM könnte Chelios ebenso wie die meisten anderen eingebürgerten Spieler erst im nächsten Jahr für China spielen.

Ad

Der Olympiakader setzt sich komplett aus dem Kunlun-Team zusammen, das am Spielbetrieb der russischen KHL teilnimmt - wegen Corona zuletzt mit Heimspielen in Moskau und nicht in China. In Denis Ossipow steht zudem ein gebürtiger Russe im Aufgebot. Von der letzten WM 2019 in der viertklassigen Division IIA sind nur sechs Spieler übrig geblieben.

Olympia - Eishockey Eishockey-Team fliegt mit zehn Silberhelden von 2018 nach Peking 25/01/2022 AM 11:16

China ist Vorrundengegner der deutschen Mannschaft

Erst im November hatte die IIHF entschieden, dass China beim Männerturnier in Peking tatsächlich antreten darf. Der 32. der Weltrangliste ist sportlich chancenlos, zweistellige Niederlagen wurden befürchtet. Um einigermaßen mithalten zu können, wurde ganz auf die Kunlun-Spieler gesetzt, die allerdings in der KHL mit großen Abstand Tabellenletzte sind.

Nach der Absage der NHL-Stars dürfte der Leistungsunterschied nicht mehr ganz so groß sein. China ist am 12. Februar in Peking zweiter Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft.

Das könnte Dich auch interessieren: 965 Spiele in Serie! Rekordspieler Yandle peilt 1000er-Marke an

(SID)

Deutschland erst im Finale gestoppt: Alle Olympia-Tore 2018

NHL Meiste NHL-Einsätze in Serie: "Ironman" Yandle stellt Rekord ein 25/01/2022 AM 10:03