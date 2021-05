Damit könnte der Silbermedaillengewinner von 2018, der am Mittwoch bereits in Riga eingetroffen ist, möglicherweise schon am kommenden Montag (15.15 Uhr/Sport1) gegen die USA eingesetzt werden. Für die Partie am Samstag (19.15 Uhr/Sport1) gegen Titelverteidiger Finnland steht Kahun noch nicht zur Verfügung, weil wegen der Corona-Pandemie drei Tage Team-Quarantäne vorgeschrieben sind.

(SID)

