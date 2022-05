Bisher reicht ein geringeres Alter für eine Teilnahme. Wird ein Sportler oder eine Sportlerin bis zum 1. Juli vor dem Event 15 Jahre alt, sind sie startberechtigt.

Besonders in der Frauen-Konkurrenz nehmen regelmäßig Eiskunstläuferinnen unter 16 Jahren teil. So auch Valieva, die während der Olympischen Spiele in Peking gerade einmal 15 Jahre alt war.

Der Fall der jungen Russin hatte eine neue Diskussion um ein höheres Mindestalter in Gang gebracht. Nach dem Teamevent bei Olympia war ein positiver Dopingtest von Valieva aus dem Dezember 2021 bekannt geworden. Wegen eines Urteils des Internationalen Sportgerichtshofs CAS durfte die 15-Jährige dennoch im Einzel teilnehmen

Fall Valieva sorgt für neue Diskussion

Am Ende blieb ihr nur der vierte Platz. Auch der gefühlskalte Umgang ihrer Trainerin Eteri Tutberidze sorgte international für Entrüstung. Laut ISU will man durch das höhere Mindestalter besonders negative Auswirkungen auf junge Sportler*innen wie "Burnout, Essstörungen und Langzeitfolgen von Verletzungen" verhindern.

Nach einer Abstimmung im kommenden Monat auf dem Jahreskongress, bei dem eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig ist, soll die Regelung bereits bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo Anwendung finden. Über die kommenden Jahre will man das Mindestalter anpassen, heißt es. Für die kommende Saison 2022/23 gelte daher weiter die bestehende Altersregel. 2023/24 soll das Mindestalter schon auf 16 angehoben werden, 2024/25 schließlich auf 17 Jahre.

