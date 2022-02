Eiskunstlauf

Olympia 2022 - Alexandra Trusova glänzt als Wonderwoman

Die Russin Alexandra Trusova läuft als Wonderwoman in der Eiskunstlauf-Gala bei Olympia 2022 in Peking. Trusova hatte zuvor trotz herausragendem technischen Wert umstritten die Goldmedaille in der Damenkonkurrenz verpasst. Eurosport-Kommentator Sigi heinrich kritisiert noch einmal die Entscheidung und bezeichnete Trusova als Olympiasiegerin der Herzen. Hier gibt es die Vorstellung im Video.

00:04:18, vor 30 Minuten