Eiskunstlauf

Olympia 2022: Yuzuru Hanyu begeistert bei Eiskunstlauf-Gala in Peking

Yuzuru Hanyu beeindruckt bei der Eiskunstlauf-Gala bei Olympia 2022 in Peking. Der Doppel-Olympiasieger blieb in der chinesischen Hauptstadt nach zu vielen Fehlern ohne Medaille. In der Gala konnte er aber nicht nur mit seinen großartigen sportlichen Fähigkeiten sondern auch seiner Eleganz überzeugen. Hier gibt es den Lauf des Japaners im Video.

00:04:48, vor einer Stunde