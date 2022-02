Eiskunstlauf

Olympia 2022: Olivia Smart und Adrian Diaz lassen die Achtziger wiederaufleben

Olivia Smart und Adrian Diaz kehren mit "Maniac" bei Olympia 2022 in Peking in der Eiskunstlauf-Gala in die Achtziger zurück. Die Spanier zeigen ihre Showkünste und liefern eine Comedyeinlage ab. Hier gibt es die Vorstellung zum Abschluss der Olympischen Winterspiele im Video.

00:04:35, vor einer Stunde