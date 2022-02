Eiskunstlauf

Olympia 2022 - Eiskunstlauf: Fabienne Minerva Hase und Nolan Seegert patzen in der Kür mehrmals

Das deutsche Eiskunstlaufpaar Fabienne Minerva Hase und Nolan Seegert zeigt bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking eine verpatzte Kür. Nach zehn Tagen Quarantäne für Seegert fehlt es dem Paar an Trainingseinheiten. Das macht sich in der Kür bemerkbar. Die Deutschen wirken kraftlos und es gelingt ihnen wenig. Die Kür zu "People Help the People" seht ihr im Video.

00:08:23, vor 29 Minuten