Eiskunstlauf

Olympia 2022, Eiskunstlauf: Karnevalsstimmung beim deutschen Team - Jubel mit Riesenbrezel

Hallo in die Heimat: Beim Team-Event der Eiskunstläufer in Peking zeigen sich die Deutschen fast schon in Karnevalsstimmung. Mit einer Riesenbrezel und etlichen weiteren Bunten Verkleidungsstücken sorgen sie für gute Laune.

00:00:42, vor einer Stunde