Olympia 2022 - Eiskunstlauf: Timothy LeDuc nimmt am Paarlauf teil - erste nichtbinäre Person bei Winterspielen

Timothy LeDuc schreibt mit der Teilnahme im Paarlauf im Eiskunstlauf 2022 in Peking Geschichte. LeDuc ist die erste nichtbinäre Person, die an olympischen Winterspielen teilnimmt. Mit Partnerin Ashley Cain-Gribble absolviert LeDuc das Kurzprogramm zur Musik von "The White Crow" von Ilan Eshkeri.

00:06:38, vor einer Stunde