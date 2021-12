Eiskunstlauf

Was ist Eiskunstlauf? Alle Sprünge und Disziplinen bei Olympia 2022 in Peking kompakt erklärt

Was ist Eiskunstlauf? Alle sechs Sprünge und die fünf Disziplinen bei Olympia 2022 in Peking kompakt erklärt in unserem Video. Bei den Winterspielen werden Medaillen im Einzel für Frauen und Männer, im Paarlauf, Eistanz und Teamwettbewerb vergeben. Entscheidend für hohe Wertungen sind dabei besonders die Sprünge wie Lutz, Axel, Salchow, Flip, Toeloop und Loop oder auch Rittberger.

00:02:54, vor 19 Minuten