Van der Poel, der auch über die 10.000 m den Weltrekord hält, siegte in 6:01,56 Minuten und knackte die bisherige Bestmarke des Kanadiers Ted-Jan Bloemen, der am 10. Dezember 2017 an gleicher Stelle 6:01,86 Minuten gelaufen war und nun in 6:14,47 Minuten den achten Platz belegte.

