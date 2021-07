Zum Auftakt hatten sich Hartung und Co. souverän gegen die Auswahl des Russischen Olympischen Komitees (ROC) mit 45:28 durchgesetzt.

"Es sah so aus, dass wir es schaffen können. Mein Herz hat geklopft", sagte Hartung: "Es ist bitter. Wir waren dran gegen die Nummer eins der Welt im olympischen Halbfinale."

Nach dem guten Start durch Wagner und Szabo hatte Hartung gegen Kim Jung-hwan zunächst Probleme, steigerte sich aber im Duell und setzte vier Treffer in Folge. Im Anschluss geriet das deutsche Team ins Hintertreffen. Erst schwächelte Wagner, dann verlor auch Hartung sein zweites Duell gegen Oh Sang-uk.

Olympia - Fechten Wie Max Kruse: Nächster Heiratsantrag live im TV GESTERN AM 19:29

Szabo dagegen zeigte sich in Topform, setzte sechs Treffer in Serie und brachte die deutsche Mannschaft wieder auf Finalkurs. "Komm, wir schaffen das!", brüllte der 29-Jährige den Teamkollegen zu. Im letzten Duell verletzte sich Szabo, Hübers sprang ein. Am Ende reichte es trotz der zwischenzeitlichen Aufholjagd nicht für das Finale.

Weg in die Sportpolitik für Hartung nach Olympia

Im Einzel war der viermalige Europameister Hartung überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Nach den Olympischen Spielen beendet der deutsche Athletensprecher seine sportliche Laufbahn.

Ursprünglich hatte der 31-Jährige bereits im vergangenen Jahr aufhören wollen, sich nach der Verlegung der Spiele aber für ein weiteres Jahr als Profisportler entschieden. Künftig will er sich auf seine sportpolitische Laufbahn fokussieren.

Er übernimmt für zunächst fünf Jahre die Geschäftsführung der Sportstiftung NRW, die junge Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg in den Leistungssport fördert. Seine Tätigkeit als Präsident der Athleten Deutschland gibt er auf.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia Tokio 2021: Zeitplan und Kalender

(SID)

Nach Enttäuschungen im Einzel: Heidemann hofft auf Säbel-Team

Olympia - Fechten Endstation Achtelfinale: Deutschlands Florettfechter gehen leer aus GESTERN AM 10:08