Damit gehen die Athleten des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) wie schon in Rio 2016 im Einzel leer aus. Zuvor waren bereits die Säbelfechter um Max Hartung in der Einzel-Konkurrenz nicht über das Achtelfinale hinausgekommen . Die einzige deutsche Starterin Leonie Ebert scheiterte am Sonntag ebenfalls in der Runde der letzten 16.