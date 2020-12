Von Platz drei aus gelang ihm einmal mehr ein guter Start, in Kurve 1 reihte er sich hinter Polesitter Daniel Ticktum auf Position zwei ein. In Kurve 4 wagte Mick Schumacher einen Angriff auf den Briten, verbremste sich dabei aber heftig und fing sich einen Bremsplatten am rechten Vorderreifen ein. Darüber hinaus musste er den späteren Sieger Jehan Daruvala passieren lassen.