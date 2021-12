Denn durch die neuen Regelungen, gültig ab 2026, verändern sich die Motoren der Formel 1 deutlich. Der Motorsport-Weltrat (WMSC) einigte sich vergangenen Mittwoch auf mehrere wichtige Punkte, die einen Einstieg neuen Motorenhersteller erleichtern soll.

Zunächst wird nun auch bei der Entwicklung von Motoren eine Kostenobergrenze eingeführt. Außerdem bekannte sich der WMSC zu komplett nachhaltigem Benzin, einer markanten Kostenreduktion sowie leistungsstarken und hochdrehenden Power Units.

Auch der Wegfall der MGU-H-Einheit der Turbo-Hybrid-Antriebe soll für den VW-Konzern ein wichtiger Faktor für einen möglichen Einstieg gewesen sein.

Aktuell scheint Audi die Nase der VW-Töchter vorne zu haben. Denn auch Porsche wurde ein Interesse an einem Einstieg in die Königsklasse des Motorsports nachgesagt. Doch ob Audi tatsächlich in wenigen Jahren in der Formel an den Start geht, muss noch der Volkswagen-Vorstand entscheiden.

Laut dem Bericht ist neben einem Einstieg von Audi als Motorenlieferant auch eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams, darunter Red Bull, McLaren oder Williams, möglich.

