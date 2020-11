"Okay, ich hänge hier kopfüber", funkte Lance Stroll kurz nach dem zweiten Start im Grand Prix von Bahrain. Der Kanadier kollidierte in Kurve 8 mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat, wodurch sein Racing Point durch die Luft geschleudert und kopfüber zum Liegen kam. Stroll blieb dabei unverletzt.

Auf Position elf liegend wollte er in der ersten Runde Positionen aufholen, er positionierte den RP20 auf der Außenbahn in Kurve 8. Kvyat, der dahinter lauerte, erkannte eine Chance und stach auf der Innenseite in die kleine Lücke.