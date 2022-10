Die Verhandlungen zwischen Ricciardo und Mercedes seien bereits im "fortgeschrittenen Stadium".

"Ich bin immer noch scharf darauf, Teil der Formel 1 zu sein. Natürlich ist das mein Plan A", hatte Ricciardo noch am Rande des Grand Prix von Singapur verlauten lassen. Dort bestätigte er auch, dass eine Rolle als Ersatzfahrer für ihn "durchaus realistisch" sei.

Einen Abstecher in andere Rennserien wolle der Australier tunlichst vermeiden. "Ich liebe auch andere Rennserien, aber ich sehe mich dort nicht", gab der achtmalige Grand-Prix-Sieger zu Protokoll.

"Ich habe auch das Gefühl, wenn ich in so etwas einsteige, schließt das die Tür zur Formel 1 für immer. Es würde sich so anfühlen, als hätte ich mich dann abgemeldet, aber das habe ich noch nicht", so Ricciardo.

