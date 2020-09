Am 13. September in Mugello werden die ersten zahlenden Zuschauer des Jahres erwartet, 3000 an der Zahl. Ende September will der Veranstalter des Großen Preises von Russland in Sotschi seine Tribünen mit 32.000 Fans etwa zur Hälfte füllen, in einer vergleichbaren Größenordnung kalkuliert der Promoter des Königsklassen-Debütanten Portimao/Portugal am 25. Oktober.