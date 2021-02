Bei Alonso, so meldete Alpine, sei es bei seinem Fahrradunfall zu einer Fraktur im Oberkiefer gekommen. Weitere Details nannte der Rennstall nicht. Nur: Nach der OP in der Schweiz galt es für den Formel-1-Fahrer, zur Beobachtung 48 Stunden im Krankenhaus zu verweilen.

Wichtig sei in jedem Fall, eine "strenge Mundhygiene" zu wahren, sagte Almeida Parra. "Der Mund darf nicht durch Essensreste verunreinigt sein." Überhaupt dürfe ein Patient nach einer Kieferoperation in den ersten Tagen oder Wochen nach dem Eingriff nur weiche oder flüssige Nahrung zu sich nehmen.

Was sich in der Situation von Alonso erschwerend auswirken könnte: der enge Helm, den er sich für Aktivitäten im Formel-1-Rennauto über den Kopf ziehen muss, falls die Verletzung bis dahin noch nicht vollständig abgeklungen ist.

Problematische Verläufe seien nach einer Operation, wie sie Alonso zu überstehen hatte, eher selten, meinte Hernández Alfaro. "Wenn der Patient rechtzeitig behandelt wurde, so wie das hier der Fall war, und in guten Händen ist, die nächsten Schritte gut geplant werden, dann sollte es geringe bis keine Folgeschäden geben. Vor allem, wenn der Patient so jung ist wie in diesem Fall."