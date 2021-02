GESTERN AM 20:50

Kein Geheimnis ist, dass Wolff in der Vergangenheit ein freundschaftliches Verhältnis zu Jos Verstappen und Max' Manager Raymond Vermeulen gepflegt hat. Der Kontakt, heißt es, ist nie ganz abgerissen.

Allerdings konzentriert man sich bei Mercedes auf die Gegenwart, und die heißt Hamilton. Die Variante Verstappen wurde in Wolffs Online-Medienrunde zum neuen Hamilton-Vertrag nicht thematisiert.

2022 wird in der Formel 1 ein komplett neues Reglement eingeführt. Da wäre es, könnte man vermuten, hilfreich, schon jetzt die Fahrer zu kennen, um diese vollintegriert in die Entwicklung einzubinden. Sollte Hamilton also nach 2021 weitermachen wollen, wäre es logisch gewesen, die Weichen dafür schon jetzt zu stellen.