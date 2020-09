Eine 1:1-Kopie eines Rennwagens der Konkurrenz - des Mercedes von 2019 - zu bauen, widerspreche den "Prinzipien unseres Sports", argumentierte Binotto. Ferrari verlange Klarheit vom Weltverband FIA, was in der kommenden Saison und darüber hinaus erlaubt sei und fügte an: "Wenn wir uns sicher sind, dass es unmöglich sein wird, eine Kopie zu bauen, dann sind wir bereit, unsere Berufung zurückzuziehen."

Geschieht dies nicht, dürfte der Zwist um den "pinken Mercedes" in einem langwierigen Prozess vor dem FIA-Berufungsgericht entschieden werden. Auch Racing Point selbst fechtet das Urteil der FIA-Kommissare an. Der britische Rennstall sieht sich mit der Zahlung von 400.000 Euro sowie dem Abzug von 15 WM-Punkten in der Konstrukteurswertung zu hart bestraft und plädiert auf Freispruch. Der ursprüngliche Kläger Renault hatte seinen Einspruch in der Vorwoche zurückgezogen.