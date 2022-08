Was nutzt ein Ferrari in der Garage, wenn man ihn nicht fahren darf? Eine ganz ähnliche Frage stellt sich in diesen Tagen auch für Schumacher.

Noch steht er bei der Scuderia als Förderpilot unter Vertrag, eine Chance auf ein Stammcockpit hat er vorerst aber nicht - und so ist die Nachricht, die in dieser Woche die Formel 1 beschäftigt, vielleicht gar keine schlechte.

"Mick Schumacher und Ferrari trennen sich", das titelten englische Fachmagazine vor dem Großen Preis der Niederlande (Sonntag, 15:00 Uhr) aufgeregt. Und sie spekulierten gleich über ein nun drohendes Aus in der Königsklasse für den Deutschen , der aktuell für das kleine Haas-Team fährt.

Dabei hielte Schumacher durch eine Abnabelung von Ferrari eher mehr Karten in der Hand als zuvor, seine Chancen auf dem komplizierten Fahrermarkt für 2023 würden vielfältiger.

Schumacher zu Alpine: Ocon als Fürsprecher

Schumachers Management wollte Berichte und Spekulationen am Mittwoch nicht kommentieren. Was im Dezember aber wohl tatsächlich endet, ist Schumachers Mitgliedschaft in der Ferrari-Nachwuchsakademie - kein ungewöhnlicher Vorgang für einen 23-Jährigen, der bereits sein zweites Jahr als Stammpilot in der Formel 1 bestreitet.

Ab dem kommenden Jahr ist Schumacher damit ein "free agent", frei also von vertraglichen Zwängen. Haas, sein aktueller Rennstall, arbeitet eng mit Ferrari zusammen. Künftig ist Schumacher nun auch interessant für Teams, die grundsätzlich in Konkurrenz zur Scuderia stehen. Bei Alpine etwa, dem Renault-Werksteam, hat er einen prominenten Fürsprecher.

"Ich habe den Bossen gesagt, dass sie Mick holen sollten", erzählte Esteban Ocon zuletzt. Der Franzose ist Stammfahrer bei Alpine und "ein guter Freund" des Deutschen: "Ich habe da nichts zu sagen, das ist nur meine Meinung. Aber da noch kein Vertrag unterschrieben ist, wäre das schön."

Piastri könnte Schumacher-Deal verhindern

Der Blick auf Alpine zeigt allerdings schon, wie kompliziert die diesjährige Silly Season ist, die Saisonphase also, in der über Transfers spekuliert wird. Im Moment wartet nämlich alles auf Oscar Piastri.

Alpine möchte seinen langjährigen Nachwuchsfahrer zum Stammpiloten befördern, der Australier selbst will aber zu McLaren. Ein Schiedsgericht brütet gerade über diesem Fall , nur eines der Teams wird Piastri bekommen - das andere hat einen Platz frei.

Freie Plätze gibt es außerdem bei Alfa Romeo, AlphaTauri und Williams, Schumacher hat allerdings einige Konkurrenten. Der prominenteste ist Daniel Ricciardo, bei McLaren geschasst. Und auch aus den Nachwuchsserien drängen talentierte Fahrer in die Formel 1.

Schumacher bereit für Rennen um die Zukunft

Vielleicht liegt die Lösung für Schumacher aber auch viel näher. Denn auch ohne Nachwuchsvertrag bei Ferrari kann er weiter für Haas fahren, zumal ja auch die guten Verbindungen zur Scuderia nicht plötzlich enden. Haas-Teamchef Günther Steiner kündigte mit Blick auf sein Personal für 2023 keine zeitnahe Entscheidung an, er will den Markt beobachten. Das US-Team wäre aber gut beraten, Schumachers Weiterverpflichtung zumindest zu erwägen.

Denn seit dem Frühsommer ist Schumacher ziemlich konstant der stärkere Haas-Pilot, sein Teamkollege Kevin Magnussen überzeugte vor allem zu Saisonbeginn. "Es zählt nicht, was einer erreicht hat, sondern was einer noch erreichen kann", sagte Steiner noch am vergangenen Wochenende in Spa. Für Mick Schumacher ist das Rennen um die Zukunft in vollem Gange.

(SID)

