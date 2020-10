"Wir werden in den kommenden Wochen entscheiden, was das Beste für ihn und die anderen Akademie-Fahrer in der Formel 2 ist. Wir brauchen ein paar Tage, um darüber nachzudenken", führte Mattia Binotto aus, der Mick Schumacher nach dessen verhindertem Trainingsdebüt am Freitag auf dem Nürburgring wegen Nebels eine weitere Chance in dieser Saison verschaffen möchte: "Abu Dhabi wäre die nächste Gelegenheit. Wir werden versuchen, da etwas zu arrangieren."