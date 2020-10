Bei seinem ersten Trainingseinsatz in einem Formel-1-Auto dürften noch mehr Kameras als üblich auf ihn gerichtet sein. Fans und Fachwelt werden seine Rundenzeiten mit denen von Weltmeister Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel vergleichen und über Schumachers Potenzial urteilen. All das scheint den 21-Jährigen vor dem wichtigsten Tag seiner bisherigen Karriere allerdings nicht über die Maßen zu belasten.

Schumacher nimmt am Freitag (11.00 Uhr) die nächste - und womöglich letzte - Sprosse vor dem Aufstieg zum Formel-1-Stammpiloten. Dieser Traum begleitet ihn seit gut zehn Jahren, als er mit seinem berühmten Vater auf der Kartbahn in Kerpen ein ernstes Gespräch führte. Die Kernfrage lautete: "Willst du das wirklich?". Mick wollte.

Und er ist mitnichten unter der Last seines Namens zusammengebrochen, trotz gewisser Anlaufschwierigkeiten lieferte er in jeder Rennserie letztlich Siege, Podestplätze und Titel. Auch in der Formel 2 greift der Ferrari-Nachwuchsfahrer in diesem Jahr nach der Meisterschaft.