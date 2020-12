George Russell hat im Qualifying bewiesen, dass er für den Finnen ein ernstzunehmender Gegner ist. Am Ende lagen zwischen den beiden 0,026 Sekunden. Was die Frage aufwirft: Braucht es überhaupt einen millionenschweren Superstar wie Lewis Hamilton, um ein Auto wie den Mercedes auf Pole zu stellen, wenn ein 22-jähriger Nachwuchsfahrer ohne jede Praxiserfahrung im F1 W11 EQ Performance damit aus dem Stand in die erste Reihe fahren kann?

"Natürlich braucht's den", grätscht Verstappen rein. "So einer wird in den entscheidenden Momenten den Unterschied machen. Darum ist er ja siebenmaliger Weltmeister." Und auch Russell sagt: "Kerle wie Lewis machen den Unterschied, wenn am meisten Druck im Kessel ist, in Schlüsselsituationen. Das hat Lewis über all die Jahre ausgezeichnet. Ja, er ist ein Superstar. Wäre ich Toto, würde ich ihn auch in meinem Team haben wollen."