Er werde versuchen, "mein Bestes zu geben. Es wird emotional, vor allem mit den Mechanikern in der Garage. Was das Ergebnis angeht, wird es kein Höhepunkt sein", erklärte der Heppenheimer, der sportlich ein "schmerzhaftes und schwieriges Rennen" erwartet.

Vettel war 2015 in Maranello angetreten, um eine neue Erfolgsära einzuläuten. Insgesamt feierte er mit den Roten 14 Grand-Prix-Siege - mehr weisen nur sein Kindheitsidol Michael Schumacher und Niki Lauda auf.

Der Heppenheimer erreichte nur einen Podestplatz und wird die WM bestenfalls auf Rang 13 abschließen - so schlecht war er nie in einer vollständigen Saison. Ferrari belegt nur Rang sechs in der Konstrukteurswertung. Schlechter war der erfolgreichste Rennstall der Formel-1-Geschichte zuletzt vor 40 Jahren.