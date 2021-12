Die Formel-1-Saison 2021 fand in Abu Dhabi ein aufregendes, schon jetzt legendäres Ende. Max Verstappen und Lewis Hamilton, die punktgleich ins letzte Rennen gegangen waren, lieferten sich ein beispielloses Duell in der Wüste - mit dem besseren Ende für den Niederländer.

Verstappen überholte Hamilton in der letzten Runde und sicherte sich den ersten WM-Sieg seiner Karriere. Der Dauerdominator der vergangenen Jahre war geschlagen, Hamilton bleibt - gleichauf mit Michael Schumacher - bei sieben Titeln.

Im Anschluss an das Drama auf der Rennstrecke Yas Marina zeigte sich die internationale Presse begeistert von einem der denkwürdigsten Finals der Geschichte.

Allerdings droht ein Nachspiel, das die WM-Entscheidung noch einmal auf den Kopf stellen könnte . Weil Verstappen in der letzten Runde davon profitierte, dass die Rennleitung die überrundeten Autos vor dem Restart am Safety Car vorbeiwinkte und sich der Niederländer zudem zeitweilig neben den vorausfahrenden Hamilton setzte, legte Mercedes doppelten Protest gegen das Rennergebnis . Zur Stunde wird in Abu Dhabi bei der FIA verhandelt, ob Verstappen den WM-Titel im Nachhinein noch verlieren könnte.

Eurosport.de fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Lewis Hamilton vs. Max Verstappen: Pressestimmen aus Deutschland

Sport1: "Der Machtwechsel ist vollzogen: Max Verstappen ist erstmals Formel-1-Weltmeister"

Motorsport-Total.com: "Das Finale des Jahrhunderts: Das war einfach nur UNGLAUBLICH!"

Bild: "Spektakel-Triumph in der letzten Runde"

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Auf den letzten dreitausend Metern fiel die Entscheidung in der Nacht von Abu Dhabi, die alles spiegelte, was die gesamte Saison zu bieten hatte: brillante Manöver der Fahrer, Missgeschicke, taktische Fehler, Vorwürfe, Rad-an-Rad-Duelle, umstrittene Entscheidungen der Schiedsrichter und so überraschende wie herzzerreißende Wendungen"

Süddeutsche Zeitung: "Eine verdammte Runde"

Spiegel: "Die Formel 1 hat eines der packendsten Saisonfinals ihrer Geschichte erlebt"

Hamilton vs. Verstappen: Pressestimmen aus Großbritannien

The Sun: "To the Max! Max Verstappen schnappt sich in der letzten Runde des dramatischen und umstrittenen Saisonendes den Formel-1-Weltmeistertitel von Lewis Hamilton"

Mirror: "Max Verstappen von Red Bull ist der frischgebackene F1-Weltmeister, nachdem er Lewis Hamilton in der letzten Runde eines sensationellen Grand Prix von Abu Dhabi überholt hat"

Daily Mail: "In hoher Dramatik, in der letzten Runde, in Bitterlichkeit, ist der Niederländer zum ersten Mal in seinem 24-jährigen Leben King of the Track"

Abu-Dhabi-Wahnsinn: Pressestimmen aus den Niederlanden

AD: "Sensation! Verstappen schnappt Hamilton in unglaublichem Finale den WM-Titel weg"

De Telegraaf: "Max Verstappen ließ seinen Tränen freien Lauf"

Lewis Hamilton vs. Max Verstappen: Pressestimmen aus Spanien

Sport: "Max Verstappen hat Geschichte geschrieben und die siebenjährige Hegemonie von Hamilton beendet"

Mundo Deportivo: "Wir können nur aufstehen und für diese Typen klatschen"

AS: "Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist"

Hamilton vs. Verstappen: Pressestimmen aus Italien

Corriere della Sera: "Auf Yas Marina wurde Geschichte geschrieben"

Gazzetta dello Sport: "Das Wunder von Abu Dhabi: Zumindest für Max Verstappen, den neuen und verdienten Formel-1-Weltmeister"

Lewis Hamilton vs. Max Verstappen: Pressestimmen aus Belgien

Het Laatste Nieuws: "Wahnsinniges Ende: Max Verstappen ist nach historischem Duell mit Lewis Hamilton in der letzten Runde Weltmeister"

