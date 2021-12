Damit beendete der 24 Jahre alte Red-Bull-Pilot eine sieben Jahre anhaltende Dominanz von Mercedes, die seit 2014 jede Fahrer-Weltmeisterschaft gewonnen hatten.

In einem dramatischen Finale in Abu Dhabi entriss der Niederländer dem Rekordweltmeister Lewis Hamilton den Rennsieg und damit die Krone des Motorsports erst in der letzten Runde.

Verstappen sagte nach dem Rennen: "Mein Ziel als kleiner Junge war, F1-Fahrer zu werden. Wahnsinn."

Die Stimmen zum Titel-Showdown in Abu Dhabi.

Max Verstappen (Red Bull Racing): "Es ist unglaublich. Ich habe immer weitergekämpft und es auf der letzten Runde geschafft. Ich habe immernoch einen Krampf in meinem Bein. Die Leute in meinem Team haben das verdient. Sergio hat sich das Herz aus dem Leib gefahren. Meinem Team will ich sagen: Ich liebe euch. Ich möchte bis ans Lebensende mit euch weiterarbeiten und für immer bei euch bleiben. Danke Helmut, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast. Wir haben unser Ziel erreicht."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Zunächst einmal Gratulation an Max. Wir haben in diesem Jahr einen tollen Job gemacht. Es war eine der schwierigsten Saisons. Wir haben alles gegeben und nie aufgegeben. Ich fühle mich im Auto toll. Das war speziell in den vergangenen Rennen so. Wir haben natürlich immer noch Pandemie-Zeiten. Ich wünsche einfach allen, dass sie gesund bleiben, frohe Weihnachten und dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen."

Christian Horner (Teamchef Red Bull Racing): "Ich habe nach der fünften Kurve nur noch geschrien. Das Rennen war sinnbildlich für das Jahr. Ich habe während des Rennens gesagt, dass wir in den letzten zehn Runden etwas Schützenhilfe von den Renngöttern brauchen. Und die haben wir erhalten. Vielen Dank an Nicholas Latifi für das Safety Car. Es war eine verrückte Weltmeisterschaft und Max hat den Titel nicht nur hier gewonnen. Er hat das ganze Jahr außergewöhnliche Leistungen gezeigt."

Dr. Helmut Marko (Motorsportkonsultent Red Bull Racing): "Es war ein auf und ab. Der Schlüssel war, dass Max am Ende sofort attackieren konnte. Auch Pérez ist aus taktischer Sicht ein sensationelles Rennen gefahren. Wir haben jahrelang gelitten wie die Hunde und uns entschlossen, zu Honda zu gehen. Wir haben sehr hart gearbeitet und den gesamten Fokus auf die Weiterentwicklung gelegt. Den Schumacher-Rekord haben wir damit auch bewahrt."

Jos Verstappen (Vater von Weltmeister Max Verstappen): "Ich kann es kaum glauben. Wir sind jedes Jahr hundertausende Kilometer zu verschiedenen Kart-Bahnen gefahren. Dass wir jetzt hier stehen und Weltmeister sind, ist einfach unglaublich. Das war heute unser Moment zusammen. Seine Aggressivität in der letzten Runde hat die Weltmeisterschaft entschieden."

Lando Norris (McLaren): "Ich bin nicht ganz sicher, was von der FIA gesagt wurde. Zuerst durften die Überrundeten nicht überholen. Das hat die Entscheidung von Mercedes sicher beeinflusst, dass sie nicht gestoppt haben. Aber dann hat sich die FIA plötzlich umentschieden und sie durften uns überholen. Dass es so endet. Ich weiß nicht."

Sebastian Vettel (Aston Martin): "Glückwunsch an Lewis und Max. Beide hätten es verdient gehabt, aber natürlich kann nur einer gewinnen. Es hätte so oder so ausgehen können. Natürlich ist es schade für Lewis, er hatte ein unglaubliches Ende der Saison. Ich freue mich für Max. Beide hatten es verdient."

Mick Schumacher (Haas): "Ich freue mich für ihn. Er hat einen tollen Job gemacht in dieser Saison. Weltmeister zu werden, ist etwas sehr besonderes. Ich bin mir sicher, er wird es genießen."

