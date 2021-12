Dies sei im Reglement der Formel 1, das jedes Team vor Antritt in der Königsklasse unterzeichnen muss, festgelegt. Darin heißt es, dass alle Berufungen und Einsprüche einzig vor dem International Court of Appeal (ICA) der FIA verhandelt werden, so der Bericht.

Für Mercedes problematisch: Dieses Gericht wird aus Mitgliedern des Motorsportweltverbandes FIA zusammengesetzt. Beim CAS hätten unabhängige Richter über die Streitfrage entschieden.

Legt Mercedes also Einspruch gegen das FIA-Urteil einlegen, entscheiden Mitglieder der FIA darüber.

Damit dürfte ein Einspruch gegen das Ergebnis von Abu Dhabi und die gegen Ende des Rennens von Renndirektor Michael Masi getroffenen Entscheidungen wenig Aussicht auf Erfolg haben.

Mercedes möchte Anpassung von Rennergebnis

Denn eine Titelvergabe am Grünen Tisch wäre für den Weltverband dadurch mehr als peinlich und würde einen großen Imageverlust bedeuten.

Laut "Daily Mail" strebt das Team von Lewis Hamilton, der in Abu Dhabi erst in der letzten Runde nach einer Safety-Car-Phase von Max Verstappen überholt wurde und damit den schon sicher geglaubten WM-Titel verlor, eine Änderung des Rennergebnisses an.

Eine Wiederholung des Rennens oder eine Wertung nach 57 von 58 Runden sei für Mercedes keine Option, heißt es. Bis Donnerstag hat das Team Zeit Einspruch einzulegen.

