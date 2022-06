Schumacher hatte im August 1991 sein Debüt in der Königsklasse des Motorsports gefeiert und in einem unterlegenen Jordan mit Platz sieben im Qualifying ein erstes dickes Ausrufezeichen gesetzt. 2012 beendete der siebenmalige Weltmeister seine Karriere mit dem Grand Prix in Brasilien.

Alonso kam bei seinem Debüt am 4. März 2001 in Melbourne auf Rang zwölf ins Ziel. Was folgte, war eine eindrucksvolle Karriere: Der 41-Jährige wurde 2005 und 2006 im Renault, dem Vorgängerteam des Alpine, Formel-1-Weltmeister. Zudem feierte der Spanier 32 Rennsiege für Renault, Ferrari und McLaren.

Auch in Baku fuhr Alonso ein starkes Rennen und sammelte als Siebter wichtige Punkte in der Fahrerwertung.

Nach sieben Läufen liegt der Alpine-Pilot mit 16 Zählern auf Rang elf. Seit der vergangenen Saison ist Alonso zurück in der Königsklasse, nachdem er in den Jahren 2019 und 2020 pausiert hatte.

In diesem Jahr könnte er zudem einen weiteren Rekord brechen: Mit 342 Starts fehlen Alonso lediglich acht Rennen auf den Rekord des Finnen Kimi Räikkönen. Bereits beim legendären Grand Prix in Monza im September könnte Alonso auch diesen Rekord einstellen.

Vettel nimmt Mick Schumacher in Schutz: "Man muss ihm Zeit geben"

