Sebastian Vettels Formel-1-Albtraum setzt sich in der Nacht von Bahrain fort, Lewis Hamilton schlägt Max Verstappen im atemlosen Duell - und Mick Schumacher fährt einen einsamen ersten Grand Prix am Ende des Feldes: Mit einem wilden Rennen unter Flutlicht ist die Königsklasse in ihre neue Saison gestartet und hat dabei schon wichtige Fragen beantwortet.

Held des Tages in der Wüste war Weltmeister Hamilton, der den Angriff seines aufmüpfigen Herausforderers eindrucksvoll abwehrte. Der Mercedes-Star gewann das Rennen vor Verstappen und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.

"Wow, was für ein schwieriges Rennen war das? Max saß mir im Genick. Mir ist es gerade noch so gelungen, ihn auf Distanz zu halten", sagte Hamilton, der seinen 96. Sieg der Karriere feierte. Verstappen haderte nur kurz: "Es ist sehr, sehr schade, aber wir müssen das Positive sehen. Wir konnten gegenhalten."

Vettel dagegen enttäuschte beim mit Spannung erwarteten Debüt für Aston Martin auf ganzer Linie. Der Hesse landete nach einer ganz schwachen Leistung als 15. fernab der Punkteränge und weckte damit schlimmste Erinnerungen an die bitteren letzten Monate bei Ferrari.

Schumacher indes sammelte über 56 Runden wichtige Erfahrungen im sichtbar unterlegenen Haas-Boliden und präsentierte sich dabei fast immer stabil. Dem Formel-2-Champion unterlief nach seinem Aufstieg in die Königsklasse am ganzen Wochenende genau ein Fehler - der Dreher in der Anfangsphase warf ihn allerdings weit zurück. Am Ende stand der 16. und damit letzte Platz, viel mehr wäre im Haas wohl auch sonst nicht möglich gewesen.

Red Bull hat Lücke zu Mercedes geschlossen

Ganz vorne war das Ergebnis schon ein Fingerzeig für den weiteren Saisonverlauf. Bei den Testfahrten zwei Wochen zuvor hatte sich noch ein Umbruch an der Spitze angedeutet, im Qualifying am Samstag erhärtete sich dieser Eindruck dann.

Red Bull, bekannt eigentlich für schwache Saisonstarts und starke Schlusssprints, war gleich voll da, Verstappen holte die erste Eröffnungs-Pole des Rennstalls seit 2013. "Ich denke", sagte der Niederländer, "wir als Team sind noch nie so gut vorbereitet in eine Saison gestartet."

Das Gegenteil dachte man wohl bei Mercedes. Startplatz zwei zwar für Hamilton, aber der Rückstand auf Verstappen war gewaltig. Nach dem Start zeigte Mercedes sich allerdings auf der Höhe, vorne blieb zunächst alles, wie es war.

Weit hinten im Feld tat sich dafür einiges. Vettel war im Qualifying durch eine Gelbphase auf seiner schnellen Runde eingebremst worden und früh ausgeschieden, eine Strafe ließ ihn dann sogar ans Ende der Startaufstellung rutschen. Für das Rennen plante er nun eine Aufholjagd: "Ich will nach vorne kommen und das ganze ein bisschen genießen."

Schumacher mit Dreher - Vettel bekommt Strafe

Das gelang aber nur in der ersten Runde, Vettel machte sechs Plätze gut. Es sollte ernüchternd weitergehen. Vettel hing in der Folge fest und konnte auch die Rundenzeiten seines deutlich besser platzierten Teamkollegen Lance Stroll (am Ende Zehnter) nicht annähernd mitgehen.

Zunächst wurde allerdings deutlich, wie schwierig die Aufgabe für Schumacher in diesem Jahr sein wird. Viel war darüber geredet worden, wie schwach und schwer beherrschbar der Haas-Bolide ist - das erste Rennen brachte den Beweis. Zunächst verlor Teamkollege Nikita Mazepin die Kontrolle über das Auto, wenig später traf es Schumacher selbst. Anders als der Russe konnte er allerdings weiterfahren - und kam in seinem ersten Grand Prix immerhin auf viele Kilometer.

Vettel wartete sehr lange auf seinen ersten Boxenstopp und war dabei über mehrere Runden langsamster Fahrer im Feld, deutlich langsamer auch als Schumacher. Nach dem Reifenwechsel ging es nicht viel besser weiter, eine Kollision mit Esteban Ocon im Alpine und eine anschließende Strafe warfen ihn weiter zurück.

An der Spitze lieferten sich Verstappen und Hamilton ein stetes Hin und Her, nach jeder Boxenstopp-Phase wechselte die Führung. Auf den letzten Runden lag der Weltmeister vorne, doch sein Herausforderer hatte die deutlich frischeren Reifen. Der Mercedes-Kommandostand wollte mit Tipps helfen, Hamilton wollte seine Ruhe: "Überlasst das mir", funkte er und gewann das Eins gegen Eins mit all seiner Erfahrung.

