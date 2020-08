27/08/2020 AM 17:17

"Dieses Ergebnis haben wir verdient", muss Sebastian Vettel nach dem Grand Prix zugeben. Das Schlimme: Die Leistung in Training und Qualifying war nicht besser.

Natürlich sei Spa mit den Plätzen 13 und 14 ein "sehr schlechtes Ergebnis" gewesen, doch das habe man bereits so erwartet. "Wir haben es in den Wintertests gesehen. Und dann kam der Freeze und es war nicht mehr möglich, das Auto zu entwickeln."

Dass die Fans mit solchen Ergebnissen wie in Belgien nicht zufrieden sein können, ist Binotto bewusst. "Wir verstehen die Fans und es tut uns sehr leid", sagt er. "Wir nehmen die Verantwortung für diese Situation auf uns. Ich nehme sie als Teamchef auf mich und auch alle, die in Maranello arbeiten. Wir sitzen alle im selben Boot."

Und trotz der sportlichen Misere betont Binotto den guten Zusammenhalt bei der Scuderia: "Obwohl wir in der Mitte des Sturms sind, sind wir alle vereint. Es gibt keine Krise, keine Spannungen. Es herrschen Bitterkeit und Frustration in jedem von uns. Aber ich glaube, dass diese Frustration in Reaktion und Entschlossenheit umgewandelt werden muss."