GP von Belgien

Das Team hatte eigentlich geplant, ihn für den ersten Lauf auf gebrauchten Soft-Reifen rauszuschicken, bevor man Leclerc für den letzten Q3-Versuch einen frischen Satz montieren wollte.

Leclerc erkundigte sich über Funk nach der Reifenwahl und wurde vom Team informiert: "Tut uns leid, das war ein Fehler." Er beendete die Session als Vierter, acht Zehntelsekunden hinter der Bestzeit von Max Verstappen, der wie Leclerc ebenfalls keine zweite Runde in Q3 fuhr.

"Ich denke, es gab ein Missverständnis, es war aber keine große Sache", sagte Leclerc nach dem Qualifying. "Aber natürlich habe ich es erwähnt, weil ich ein bisschen überrascht war. Es ändert aber sowieso nichts für den Rest des Wochenendes."

Auf die Frage, ob er über einen weiteren kleinen Fehler von Ferrari in diesem Jahr frustriert sei, antwortete Leclerc schlicht: "Nein."

Das Rennen wird der Monegasse vom 16. Startplatz aus in Angriff nehmen, nachdem er eine Strafe für den Wechsel von Motorenkomponenten absitzen muss, wodurch er einen Platz hinter Titelrivale Verstappen starten wird, der ebenfalls Motorenteile tauschte.

Leclerc von starker Red-Bull-Pace überrascht

Verstappen lag mit seiner Bestzeit am Ende sechs Zehntelsekunden vor dem Zweitschnellsten Carlos Sainz im Ferrari, was zeigt, wie stark der Niederländer in Kombination mit seinem RB18 in Belgien ist.

Leclerc war der Meinung, dass Red Bull während des Spa-Wochenendes bisher "extrem stark" war und dass Verstappens Pace "eine Überraschung ist. Ich denke, wir haben erwartet, dass wir die Lücke im Qualifying etwas mehr schließen würden", rätselte der Ferrari-Pilot.

"Sie haben an diesem Wochenende etwas gefunden, das ziemlich beeindruckend ist", fügte er hinzu. "Es ist eine große Lücke. Ich hoffe also, dass sich das in Zandvoort ändern wird. Aber vorher haben wir noch das Rennen morgen, da scheinen wir etwas konkurrenzfähiger zu sein. Schauen wir mal, wie es läuft."

Leclerc: Bei dieser Pace ist ein Podium "schwierig"

Mercedes-Pilot George Russell rechnet hingegen, dass Verstappen vom 15. Startplatz aus eine große Chance auf den Sieg haben wird und der Niederländer selbst sagte, er wäre enttäuscht, wenn er es nicht auf das Podium schaffen würde.

"Ich wäre auch enttäuscht, wenn ich nicht auf das Podium fahre", sagte Leclerc. "Aber wenn man bedenkt, dass er mit mir zusammen ist, und wenn er die Pace von heute hat, dann wird es sehr schwierig für mich, wieder auf das Podium zu kommen."

"Aber ja, man weiß ja nie. Ein guter erster Stint, ein sauberes Rennen und ich bin mir sicher, dass wir wieder an die Spitze kommen können", zeigte sich der Ferrari-Pilot zuversichtlich.

