Das dritte Formel-1-Rennen im vollgepackten Juli steigt am Sonntag (15:00 Uhr im Liveticker).

In Le Castellet wird der Große Preis von Frankreich gestartet, Anfang des Monats war die Formel 1 noch in England zu Gast, anschließend ging es nach Österreich - nun folgt nach einer kurzen Verschnaufpause in Frankreich der Auftakt für den nächsten Doubleheader.

Zum Abschluss geht es am nächsten Wochenende noch nach Ungarn, ehe die Königsklasse eine Sommerpause einlegt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Rennen in Frankreich:

Wie sind die Kräfteverhältnisse?

Ferrari war jüngst in Österreich nicht zu halten, Charles Leclerc entschied das Duell mit Weltmeister Max Verstappen im Red Bull klar für sich und beendete die drei Monate währende Durststrecke der Roten eindrucksvoll. Dass Leclercs Teamkollege Carlos Sainz wegen eines technischen Defekts ausschied, war Glück für Verstappen, der so Platz zwei ins Ziel rettete und nun in Frankreich einen neuen Anlauf nimmt.

Auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton, im Mercedes zuletzt dreimal hintereinander Dritter, rechnet sich Chancen aus. Der Circuit Paul Ricard mit seinen schnellen und mittelschnellen Kurven könnte dem Mercedes gut liegen, schätzen Experten. Ferrari und Red Bull aber bleiben die Teams, die es zu schlagen gilt.

Was ist mit den Deutschen?

Mick Schumacher kommt mit dem Selbstvertrauen von zwei starken Rennen mit Platz acht in England und Platz sechs in Österreich nach Frankreich. Bei der Verleihung des NRW-Staatspreises an seinen Vater Michael am Mittwoch fehlte der 23-Jährige, weil er über Unwohlsein klagte. Rechtzeitig für Formel-1-Action ist Schumacher junior aber fit - und hofft auf das nächste Top-Ten-Ergebnis. Sein Team Haas kommt nach schwierigem Saisonstart mit dem Boliden VF-22 immer besser zurecht. Zudem soll vor dem Ungarn-Grand-Prix das länger angekündigte Update kommen.

Für Sebastian Vettel und Aston Martin läuft es dagegen noch nicht wie erhofft. Nach elf von 22 Rennen liegt der viermalige Weltmeister mit 15 Punkten auf Rang 14 der Fahrerwertung unmittelbar vor Schumacher (12), im vergangenen Jahr wurde er in Frankreich Neunter.

Wie sieht es in der WM aus?

Es zeichnet sich mehr und mehr ein Zweikampf zwischen Verstappen und Leclerc ab. Der Niederländer hat etwas Vorsprung eingebüßt, liegt aber noch komfortabel in Führung. 38 Punkte beträgt sein Polster auf Leclerc - die Form jedoch spricht für Ferrari, das die letzten beiden Rennen durch Leclerc und Sainz gewann und den Druck auf Red Bull damit erhöhte.

Mercedes ist mit George Russell und Vize-Weltmeister Hamilton weiterhin die dritte Kraft, in der Fahrerwertung belegen die beiden Engländer mit bereits deutlichem Rückstand die Plätze fünf (Russell/80 Punkte zurück) und sechs (Hamilton/99). Anders als in Österreich gibt es kein Sprintrennen, maximal kann ein Fahrer also 26 Punkte holen (25 für den Sieg, ein Zähler für die schnellste Rennrunde).

