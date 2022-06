Während sich andere Formel-1-Kollegen mit Hamilton solidarisieren, ist von Verstappen nichts zu hören.

Das ist vor Hamiltons Heimspiel am Wochenende in Silverstone (Sonntag, 16.00 Uhr) durchaus brisant. Schließlich sind die Erinnerungen an das umstrittene WM-Finale von Abu Dhabi und den heftigen Unfall zwischen den beiden damaligen Titelrivalen im Vorjahr in Silverstone noch frisch, Verstappen musste hinterher sogar ins Krankenhaus. Und der Crash war ja auch der Auslöser für Piquets herabwürdigenden Kommentar, der nun öffentlich wurde.

Ad

"Genug ist genug", schrieb nun etwa Esteban Ocon in den sozialen Netzwerken: "Ich stehe an der Seite von Lewis und seinen anhaltenden Bemühungen, um aus dem Sport, den wir lieben, einen besseren Ort für alle zu machen." Die Formel 1 könne "stolz" darauf sein, einen wie Hamilton zu haben. Und Ferrari-Star Charles Leclerc meinte, der Rekordchampion vertrete "Werte, die für jeden auf der Welt Standard" werden sollten. Rassismus und Diskriminierung dürften weder in der Formel 1 noch in der Gesellschaft toleriert werden.

GP von Kanada Ecclestone: Michael Schumacher würde Steiner zeigen, wo es langgeht 24/06/2022 AM 12:20

Hamilton dürfte nach der Entgleisung von Piquet, dreimaliger Weltmeister, nur noch motivierter in seinen Heim-Grand-Prix gehen - wenn das denn überhaupt möglich ist. Der 37-Jährige brennt nach dem Mercedes-Stotterstart ja ohnehin darauf, es allen wieder zu zeigen. Und das in Silverstone, nur rund 90 Kilometer entfernt von seinem Geburtsort Stevenage. Vor den eigenen Fans, Hunderttausende werden über das Wochenende zu dem Spektakel im "Home of British Motor Racing" erwartet.

Hamilton will in Silverstone zum neunten Mal siegen

"Silverstone ist so ein bedeutsames Rennen für mich persönlich", sagte Hamilton zuletzt: "Ich will da mit ihnen (Verstappen und Leclerc, d. Red.) einfach auf Augenhöhe sein". Acht Mal konnte "Sir Lewis" den Klassiker schon für sich entscheiden, Red-Bull-Teamchef Christian Horner geht davon aus, dass Mercedes Hamilton ein "großes Update" ans Auto schraubt, damit es mit Nummer neun klappt. Horner schreibt Hamilton und Mercedes jedenfalls nicht vorzeitig ab, schließlich sei Silverstone "eine andere Herausforderung" als die letzten Strecken, ein "schneller Kurs mit flüssigen Kurven".

Und Platz drei zuletzt in Kanada, Hamiltons erst zweites Podium in diesem Jahr, brachte beim Superstar den Glauben an die eigene Stärke zurück. "Das hat mir viel Hoffnung gegeben, dass aus diesem Auto noch mehr herauszuholen ist, dass das Potenzial wirklich da ist", sagte Hamilton: "Wenn wir die Abstimmung richtig hinbekommen." Er will es allen zeigen. Ganz besonders wohl Piquet.

Das könnte Dich auch interessieren: Rassistische Äußerungen: Red Bull schmeißt Fahrer raus

(SID)

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

Formel 1 Hamilton rassistisch beleidigt: So reagiert der F1-Star auf die Piquet-Entgleisung VOR EINEM TAG