Der 23-Jährige hat seinen Platz im Haas-Team für die kommende Saison noch nicht sicher. Eine Entscheidung könnte nach dem drittletzten Saisonrennen in Mexiko fallen.

Schumacher hofft in der Höhenlage auf ein gutes Abschneiden. "Der Speed ist da. Ich sehe keinen Grund, warum das Auto nicht gut funktionieren sollte", sagte Schumacher.

Ad

Sein Onkel und Experte Ralf Schumacher kann sich derweil nicht vorstellen, dass Haas den Deutschen nach der Saison vor die Tür setzen wird. "Mick hat alles getan, was er tun muss, um auch 2023 für Haas in der Formel 1 zu fahren", schrieb der 47-Jährige in seiner Kolumne für "Sky".

GP von Mexiko Formel 1 in Mexiko-City live im TV, Stream und Ticker VOR 2 STUNDEN

"Gene Haas und Günther Steiner werden auch ordentlich darüber nachdenken und dann erkennen, dass es keine Alternative zu Mick gibt. Daniel Ricciardo ist keine und auch Nico Hülkenberg ist eher schon unterwegs in Richtung Rente, als da noch einmal Bäume auszureißen", erklärte er.

"Anhand seiner Leistungen und Verbesserungen in diesem Jahr sieht man, wie viel Potenzial bei Mick noch zu erwarten ist. Dementsprechend gibt es auch keine Alternative zu ihm", steht für Schumacher fest, der es zwar für "denkbar" hält, dass Mick als Ersatzpilot zu einem anderen Teams wechseln könnte. "Aber besser und wichtiger für seine Entwicklung ist es natürlich, wenn er durchgängig in einem Formel-1-Cockpit sitzen würde", betonte er.

Das könnte Dich auch interessieren: Vertrag bis 2025: Formel 1 verlängert mit nächstem GP

Neue Ära: Audi steigt 2026 mit Sauber in die Formel 1 ein

Formel 1 Vertrag bis 2025: Formel 1 verlängert mit nächstem GP VOR 6 STUNDEN