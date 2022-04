Der Punktestand ist für Mercedes noch schmeichelhaft. Mit 77 Zählern aus den ersten vier Rennwochenenden liegen George Russell (49) und Lewis Hamilton (28) an dritter Stelle der Konstrukteurswertung. Aber Imola war der bisher ernüchterndste Auftritt des F1 W13 E Performance, und so ist klar, dass die Formel-1-Saison 2022 ohne Updates nicht zu retten sein wird.

Die ersten größeren Umbauten stehen jetzt unmittelbar bevor: "Vielleicht können wir schon in Miami einige Teile ans Auto bringen, die uns hoffentlich Aufschluss darüber geben, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen", sagte Andrew Shovlin, der Leiter des Mercedes-Einsatzteams an der Rennstrecke.

Denn das ist die erste Entscheidung, die Mercedes jetzt treffen muss: Ist es möglich, aus dem radikalen Konzept des W13 eine Siegerperformance herauszuholen, oder hat man sich im Design einfach verrannt, sodass es klüger wäre, das Projekt als gescheitert zu betrachten, 2022 abzuhaken und für 2023 frühzeitig ein komplett neues Design zu entwickeln?

Dass Mercedes in Miami gewinnen kann, glaubte Shovlin nicht: "Wir gehen nicht davon aus, dass wir unsere Probleme über Nacht lösen werden", sagt er. "Aber wenn es uns gelingt, eine Idee davon zu bekommen, ob wir in die richtige Richtung arbeiten, wenn wir dem auf den Grund kommen, was eigentlich los ist, dann wären wir schon sehr zufrieden."

Porpoising das große Problem

Teamchef Toto Wolff hat in Imola davon gesprochen, dass der Mercedes ausreichend Anpressdruck generiert, um konkurrenzfähig zu sein - möglicherweise sogar zu viel, weil zu viel Downforce das "Porpoising" begünstigt. Daher geht er davon aus, dass das Auto voll konkurrenzfähig sein wird, wenn man nur einmal den Schlüssel dazu gefunden hat, das Potenzial zu entsperren.

Es klinge "wie ein Klischee", sagt Shovlin, "aber wir können unser Auto nicht so fahren, wie es designt ist zu fahren. Wir müssen eine höhere Bodenhöhe einstellen, und das bedeutet weniger Performance. Das ist wahrscheinlich bei allen Teams so. Viele haben dieses Problem, und wir wissen, dass ein Anheben der Bodenhöhe ein Weg ist, das Problem zu lindern."

Auf der Suche nach einer aerodynamischen Antwort

"Ein großer Teil unserer Arbeit in Brackley besteht gerade darin, dieses Phänomen zu verstehen und zu sehen, ob wir es kontrollieren können; ob es möglich ist, das aus dem Auto rauszukriegen. Wenn Toto davon spricht, dass wir den Schlüssel finden müssen, dann meint er damit: 'Gibt es eine aerodynamische Lösung, mit der dieses Problem verschwindet?'"

"Realistischerweise wird das etwas sein, was wir in mehreren Schritten angehen. Ich glaube nicht, dass es den einen Aha-Moment geben wird, mit dem sich alles in Luft auflöst", befürchtete Shovlin. "Aber wir sehen ermutigende Anzeichen, und wir bringen wie gesagt erste Teile dafür. Beginnend in Miami, wo wir dann hoffentlich schon Fortschritte sehen werden."

In Miami (Florida) steigt am 8. Mai der fünfte von 23 geplanten Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Auf der Strecke wird zum ersten Mal gefahren, sodass die Karten noch einmal neu gemischt werden. Das könnte für Mercedes ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Welche Updates genau geplant sind, das verrät das Team übrigens noch nicht.

