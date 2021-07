WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der am vergangenen Sonntag an gleicher Stelle souverän den Großen Preis der Steiermark gewonnen hatte, war allerdings mit 0,217 Sekunden Rückstand auf Hamilton in Schlagdistanz - zumal dem Red-Bull-Piloten bei seiner schnellsten Runde ein Fehler in der Zielkurve unterlief.

Der Heppenheimer Sebastian Vettel, der am Samstag 34 Jahre alt wird, belegte im Aston Martin den respektablen fünften Rang (+0,745), allerdings musste sich der Ex-Weltmeister seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll (+0,616) geschlagen geben. Haas-Pilot Mick Schumacher kam auf den 18. Platz (+1,388).

Man muss die Zeiten wohl mit Vorsicht genießen. Zum einen waren alle Teams zum Testen von Reifenprototypen verpflichtet. Diese Pneus, die ab dem anstehenden Rennen in Silverstone zum Einsatz kommen sollen, verfügen über eine stabilere Konstruktion. Zum anderen regnete es in der zweiten Hälfte des Nachmittagstrainings, Spitzenzeiten waren nicht mehr möglich. Auch für das neunte Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) besteht ein nennenswertes Regenrisiko.

Verstappen führt die WM mit 18 Punkten Vorsprung auf Hamilton an. Der 23-jährige Niederländer kann für ein Novum in der Formel-1-Geschichte sorgen: drei Grand-Prix-Siege innerhalb von 15 Tagen.

