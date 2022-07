Der Red-Bull-Pilot wünscht sich von den Zuschauern mehr Respekt vor den Piloten. "Sie pfeifen immer den Gegner aus", ärgerte sich Verstappen im Interview mit "Sport1" vor dem Rennwochende in Spielberg.

"In Holland pfeifen sie gegen Lewis, in England gegen mich", kritisierte er.

Das sei "schade, weil wir oft extrem harte, sportlich hochwertige Kämpfe austragen", so der amtierende Weltmeister der Königsklasse.

Dennoch wünschte sich der 24-Jährige nun mehr Fairness, wie man das aus anderen Sportarten kenne. "Ich bin ein PSV-Fan. Wenn ich aber ein tolles Fußballspiel anschaue, genieße ich das, egal ob meine Mannschaft gewinnt oder verliert", so Verstappen.

"Es wäre schön, wenn das Fanverhalten in unserem Sport auch so wäre. Und dass bei aller Rivalität auch die Gegner mit Respekt behandelt werden", forderte Verstappen im Interview mit "Sport1"

Beim Rennen in Österreich sind die in Orange gekleideten Fans - im Gegensatz zum vergangenen Rennwochenende - deutlich in der Überzahl. Als Lewis Hamilton seinen Boliden im Qualifying crashte , brandete auf den Tribünen großer Jubel auf.