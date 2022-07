"Ohne Erlaubnis" habe der Aston-Martin-Pilot die Sitzung verlassen, zuvor habe er seiner "Frustration" Ausdruck verliehen. Vettel wurde zu einer Zahlung von 25.000 Euro verurteilt, die Sanktion wurde allerdings für die restliche Saison zur Bewährung ausgesetzt.

Strafmildernd wirkte sich aus, dass Vettel anschließend den Renndirektor aufgesucht und sich entschuldigt habe. Zudem hätten beide anschließend ein "konstruktives Gespräch" über die Themen der Sitzung geführt.

Vorausgegangen war für Vettel am Freitag ein äußerst frustrierendes Qualifying in Spielberg, am Ende stand dabei der 20. Startplatz für den Sprint am Samstag