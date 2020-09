Er holt sie sich, einen nach dem anderen. Zuletzt schienen Lewis Hamilton die Formel-1-Rekorde regelrecht zuzufliegen. Die meisten WM-Punkte, die meisten Führungskilometer, die meisten Podestplätze, die meisten Zielankünfte in den Punkten - Bestmarken, die der Mercedes-Star im Verlauf der Corona-Saison dem großen Michael Schumacher weitgehend unbemerkt abgejagt hat. Am Wochenende allerdings wird die Formel-1-Gemeinde ganz genau hinschauen.

Beim Großen Preis von Russland in Sotschi (Sonntag, 13:10 Uhr MESZ im Liveticker auf Eurosport.de) kann sich Hamilton seinen 91. Sieg holen und damit die zweitwichtigste Rekordmarke der Ferrari-Legende Schumacher einstellen. Es dürfte nur eine Zwischenstation sein, weitere Erfolge im überlegenen Mercedes scheinen für den 35-jährigen Briten programmiert - ebenso wie WM-Titel Nummer sieben am Saisonende, durch den er gemeinsam mit Schumacher Rekordchampion wäre.

Für Hamilton selbst ist das alles schwer zu begreifen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal an diesem Punkt sein würde", sagte der unerbittliche Rekordjäger nach Sieg Nummer 90 in Mugello.

Hamilton sei "auf jeden Fall der Größte seiner Zeit. So wie Michael das auch war", schrieb Schumachers Bruder Ralf in seiner "Sky"-Kolumne: "Lewis hat aber natürlich zu seinem genialen Talent auch noch ein Mega-Paket. Das ist nicht vergleichbar mit Michael damals. Was er damit macht, ist aber trotzdem super."

Die große Frage lautet: Wie lange geht das noch so? Hamiltons Vertrag läuft aus. Der Starpilot und Teamchef Toto Wolff finden zwar ausschließlich salbungsvolle Worte füreinander, doch die Gerüchteküche brodelt. Warum dauert das so lange? Verlangt Hamilton zu viel Geld? Will der umtriebige Brite, der längst auch Modedesigner, Aktivist und Influencer ist, den Overall an den Nagel hängen? Oder verkauft Mercedes, wie zuletzt spekuliert wurde, gar sein Erfolgsteam am Jahresende?